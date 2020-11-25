Son dakika haber | AK Partili kadınlar şiddete karşı tek ses oldu

Son dakika habere göre Basın açıklamasına katılan kadınlar Pankart tutan kadınlar AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Aysel Mavioğlu Öner'in konuşması MERSİN - Mersin'de, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için bir araya geldi.