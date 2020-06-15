Son dakika haber... AK Partili Dağ: Olmayanı söylemek devlet ciddiyetine yakışmamaktadır
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Son dakika haber... AK Partili Dağ: Olmayanı söylemek devlet ciddiyetine yakışmamaktadır

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın "Pandemi süreci belediye bütçesine çok ağır yükler getirdi.

Son dakika haber... AK Partili Dağ: Olmayanı söylemek devlet ciddiyetine yakışmamaktadır
15.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:50

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın "Pandemi süreci belediye bütçesine çok ağır yükler getirdi. Bu süreçte ne yazık ki merkezi yönetimden tek liralık katkı alamadık' sözlerine karşı yaptığı açıklamada, "Eğer merkezi bütçeden, başka bir büyükşehir veya il belediyesine ekstra maddi destek verilmişse, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu bize ifade etsinler. Biz İzmir'in hakkını gözetiriz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından 'Başkan'ın Günlüğü' başlığıyla yayınladığı raporunda, "Pandemi süreci belediye bütçesine çok ağır yükler getirdi. Bu süreçte ne yazık ki merkezi yönetimden tek liralık katkı alamadık" dedi. Bunun üzerine yazılı bir açıklama yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, belediyelerin de bir kamu kurumu olduğunu ve vatandaşların faydasına çalışması gerektiğini belirtti. Dağ, "Pandemi, ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi bazı zorluklara sebebiyet verdi. Bu süreçte milletimiz ve devletimiz, ders niteliğinde bir dayanışma sergiledi. Bununla birlikte, hükümet tarafından hem vatandaşlarımıza hem de belediyelere ve özel sektöre verilen destekler tüm milletimizin malumudur" ifadelerine yer verdi.

'BÜYÜKŞEHİR, HÜKÜMETİN VERDİĞİ DESTEKLERDEN FAYDALANDI'Ülkede vergi gelirlerinin düşüşüyle birlikte tüm belediyelerin İller Bankası payında bir eksilme yaşandığına vurgu yapan Dağ, "Büyükşehir Belediyesi bu süreçte yatırımları askıya alarak, bütçesini yardımlara aktarmıştır. Bununla birlikte, belediyelerin standart olarak su, ulaşım ve emlak gelirleri de halkın yararına kullanılmak durumundadır. İzmir'de yatırımdan yardıma aktarılan bütçeye bakıldığında, tüm İzmir'in ihtiyacını giderebilecek bir potansiyel olduğunu görebiliriz. Bunun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirakler, devletin verdiği destekten faydalanma hakkına sahiptir. Örneğin İZFAŞ, Grand Plaza ve İZBEL 321 kişi ile kısa çalışma ödeneğinden faydalanmıştır. Ayrıca belediyenin nisan, mayıs ve haziran ayları için ödemesi gereken gelir stopajı ve sosyal güvenlik primleri de her ay için ayrı ayrı 3 ay faizsiz bir şekilde ertelenmiştir" dedi.'BÜYÜKŞEHİR, BAZI BELEDİYELERE YARDIMDA BULUNMADI'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hükümetin verdiği destekten faydalanmasına rağmen İzmir içerisinde belediyeler arasında kayırmacı bir politika izlediğini savunan Dağ şunları kaydetti: "İzmir'de CHP'li olmayan belediye başkanları ile konuştuğumuzda, Büyükşehir Belediyesi'nin bu belediyelere, nakdi yardım bir kenarda dursun; ayni yardımda dahi bulunmadığını müşahede ettik. Bu bir negatif ayrımcılıktır ve İzmir bunu tasvip etmez, yadırgar. İzmir'e yapılan böyle bir negatif ayrımcılık varsa, biz bunun takipçisi oluruz. Eğer merkezi bütçeden, başka bir büyükşehir veya il belediyesine ekstra maddi destek verilmişse, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu bize ifade etsinler. Biz İzmir'in iktidar partisi içerisindeki bir temsilcisi olarak, bir İzmirli olarak gereğini yapar, İzmir'in hakkını gözetir ve yedirmeyiz. Ama böyle bir şey söz konusu olmadığı halde, bu şekilde bir açıklama yapmak devlet ciddiyetine yakışmamaktadır."


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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