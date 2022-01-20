Son dakika haber... AK Partili Çelik'ten silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire için başsağlığı mesajı Açıklaması

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'un Kartal ilçesindeki aile sağlığı merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire için başsağlığı diledi.

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'un Kartal ilçesindeki aile sağlığı merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire için başsağlığı diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartal'daki aile sağlığı merkezinde canice bir cinayet neticesinde hayatını kaybeden hemşiremiz Ömür Erez'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzgünüz. Bu cinayetleri lanetliyoruz. Adaletin yerini bulması için üstümüze düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.