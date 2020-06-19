Son dakika haber! AK Partili Aydın'dan HDP'nin yürüyüşüyle ilgili değerlendirme
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! AK Partili Aydın'dan HDP'nin yürüyüşüyle ilgili değerlendirme

Son dakika habere göre AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, HDP'nin yürüyüşüne ilişkin, "Dört işçi kardeşimizi şehit ettiler, dokuz evlat yetim kaldı.

Son dakika haber! AK Partili Aydın'dan HDP'nin yürüyüşüyle ilgili değerlendirme
19.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:18

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, HDP'nin yürüyüşüne ilişkin, "Dört işçi kardeşimizi şehit ettiler, dokuz evlat yetim kaldı. Eğer HDP demokrasi ve barış adına samimi ise önce bu masumlar için yürüyüş düzenlesin." dedi.

Aydın, Kahta ilçesinde yapımı devam eden spor kompleksi inşaat alanını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Aydın, memlekete ve millete hizmet için görev yaptıklarını söyledi.

Terör örgütü PKK ve onun siyasi destekleyicilerinin ise yıkım için çalıştığını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"En son dört işçi kardeşimizi şehit ettiler, dokuz evlat yetim kaldı. Eğer HDP demokrasi ve barış adına samimi ise önce bu masumlar için yürüyüş düzenlesin. Önce Aybüke öğretmenler, Necmettin öğretmenler için teröre karşı bir yürüyüş yapsın. Biz o zaman onlara inanabiliriz. Elinde silahla asla demokrasi hiçbir zaman bağdaşmaz. ya demokrasiden yana tavır takınacaksınız ya da terörden yana. ya silah diyeceksiniz ya siyaset diyeceksiniz. Hem siyaset hem silahların gölgesinde bu iş olmaz. Dolayısıyla PKK terör örgütü ile aralarına mesafe koyarak, onları lanetleyerek, gerçek anlamda halkın sorununa çare arıyorlarsa sokaklarda değil TBMM'de siyaset yapmaları, halkın sorununa orada çare bulmaları gerekiyor."

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesi sonrası partinin aldığı yürüyüş kararını hatırlatan Aydın, "Kim olursa olsun devletin güvenliği aleyhine suç işliyorsa, terör örgütüyle birlikte hareket ediyorsa tabi bu suçun karşılığında ceza neyse o cezayı alır. Onu bahane ederek veya başka bahanelerle öyle sokakta adalet arayışına kimse çıkmasın, kimseyi de inandıramaz." dedi.

Aydın, bölge halkına en büyük zulmü terör örgütü PKK'nın yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi Haber
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti Haber
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi Haber
Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü
Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Prof. Dr. Ceyhan, 'Virüsün önüne ancak böyle geçeriz' diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
Cuma namazı esnasında sağanak yağınca vatandaş, kafasına naylon geçirerek önlem aldı
Cuma namazı esnasında sağanak yağınca vatandaş, kafasına naylon geçirerek önlem aldı
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, 'Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?' sorusuna cevap verdi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, "Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?" sorusuna cevap verdi
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haber! AK Partili Aydın'dan HDP'nin yürüyüşüyle ilgili değerlendirme - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 18:05:26. #1.14#
title