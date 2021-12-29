Son dakika haber: AK Parti 'Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme' başlıklı el broşürü dağıttı

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı, yeni ekonomik düzen ve son 19 yılda ekonomiyle ilgili yapılanları özetleyen, ' Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme' başlıklı el broşürünü vatandaşlara dağıttı.

Bilecik'te AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 2022 yılında ülke genelinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak hazırlatılan 'Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme' başlıklı el broşürünü dağıttı. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve il yönetim kurulu üyeleri pazar ve çarşı esnafını gezerek tek tek bu broşürlerden vererek, esnafın sorunlarını dinlediler.

Broşür dağıtımında açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bu broşürlerimizde bizler neler yapmak istiyoruz, bugüne kadar ne yaptık, bundan sonra ne yapacağız var. Bunların kısa özeti broşürlerimizde yazılı bunları vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah gelecek 2023 Türkiye'nin olacak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şahlanacak ve Türkiye ülkelerin ilk on ekonomik sıralamasına girecektir" dedi. - BİLECİK