Son dakika haber! AK Parti teşkilatı sağlık yatırımlarını inceledi

KARABÜK (İHA) - Ak Parti Karabük teşkilatı, Karabük'e yapılan sağlık yatırımları kapsamında incelemelerde bulundu.

Ak Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Karabük'te yapılan sağlık yatırımlarını inceledi.

AK Parti Karabük Teşkilatı, Safranbolu Yenimahalle ASM ve 112 istasyonu inşaatı ve Beşbinevler 78 yataklı ek hastane binası inşaatını gezerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından, Beşbinevler Semt Polikliniğini, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünü, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden AK Parti teşkilatı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Safranbolu Yeni Mah. 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASH İstasyonu çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi.

Altınöz, 24 saat hizmet verecek olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun çok önemli bir hizmet olduğunu belirtti.

Beşbinevler 78 yataklı ek hastane binası inşaatının da kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Altınöz, "Karabük Üniversitesinden inşaat halinde teslim alınan ve revize projeleri tamamlanarak ihalesi yapılan ek hastane binası 11 bin 843 metrekare kullanım alanına sahip olacaktır. Ek hastane binasında, acil servis, laboratuvar, görüntüleme merkezi (bilgisayarlı tomografi, röntgen, USG), 15 adet poliklinik, fizik tedavi ve rehabilitasyon yataklı servisi, psikiyatri yataklı servisi ve sosyal donatılar yer alacaktır" dedi.

AK Parti Karabük teşkilatı, Karabük İl Sağlık Müdürlüğüne gerçekleştirdikleri ziyarette de sağlık alanında 2021 yılının genel bir değerlendirmesi yapıldı.

2022 yılı için planlanan yatırımlar, ihtiyaç duyulan uzmanlık dalları ve tıbbi cihaz alımlarının görüşüldüğü ziyarette sağlık hizmetlerinde kalite ve niceliğin artırılmasına yönelik yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - KARABÜK