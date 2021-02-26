Son dakika haber... AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Yel ve Koncagül, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti
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Son dakika haber... AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Yel ve Koncagül, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti

26.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:04
Son dakika haber... AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Yel ve Koncagül, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Yel, ziyarette, Tekirdağ'ın Sağlık Bakanlığı ile ilgili ihtiyaçlarını Koca'ya iletti.

Bakan Koca'ya misafirperverliği için teşekkür eden Yel, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'ın Ergene ilçesine yapılması planlanan Ergene Devlet Hastanesi ile ilgili Ergene Devlet Hastanesinin 25 Mart'ta ihalesinin yapılacağı, Çerkezköy, Malkara, Hayrabolu, Muratlı ve Kapaklı ilçelerinde olmak üzere eksik ve ihtiyaç duyulan uzman doktor ve yardımcı sağlık personeli ve destek personeli ihtiyaçları ve Bakan Koca tarafından eksik ve ihtiyaç duyulan kadrolar için değerlendirmelerin yapılarak atamaların gerçekleştirileceği, Muratlı Toplum Sağlığı Merkezi, 112 ve Aile Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü yatırım projesinin biran önce ihale edilmesi, Hayrabolu Devlet Hastanesi için tomografi cihazı tedariki ile ilgili ihtiyaç talebi iletildi.

Kapaklı Devlet Hastanesinin daha verimli bir şekilde hizmet verilmesi için belediye tarafından restore edilen diş hastanesi için yeni bir bina yapılarak vatandaşların daha nezih bir ortamda diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi hususları ile Çorlu Devlet Hastanesinin bir üst sınıfa yükseltilmesi hususu da Bakan Koca tarafından hastanenin bir üst sınıfa yükseltilmesinin sağlanması görüşüldü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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