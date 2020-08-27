Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla...
Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir.
27.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:50
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir." - ANKARA
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Kaynak: İHA