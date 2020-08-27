Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla... Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir." - ANKARA Kaynak: İHA