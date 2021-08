Son dakika haber... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dışişleri Bakanlığının A4 kağıdına sığacak açıklamalarını iyi okusunlar"

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dışişleri Bakanlığının A4 kağıdına sığacak açıklamalarını iyi okusunlar. O A4'lerin onlara çok faydası olur. Neyin ne olduğunu öğrenirler. O açıklamaların arkasında Türk diplomatların büyük emeği var. Gecesini gündüzüne katarak Türk diplomasisinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak için yaptığı çalışmalar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İYİ Parti İl Başkanı Burak Kavuncu'nun uğradığı saldırının sorulması üzerine cevap veren Ömer Çelik, "Artık özür beklemekten vazgeçtik. Böyle bir değerlendirme ve bu iddiaları gündeme getirenlerin böyle bir değerlendirme ve böyle bir ahlaki yüzleşme yapacaklarına dair umudum yoktur. Öncelikle Burak Kavuncu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz her türlü şiddete karşıyız. Sivil siyasetin, ana esası toplumda her türlü meseleyi şiddeti hiçbir şekilde meşrulaştırmadan, şiddeti sürekli olarak dışlayarak çözmektir. Dolayısıyla İYİ Parti İl Başkanı Kavuncu veya bir başkası, herhangi bir saldırıya uğradığı zaman biz bunu tümüyle reddederiz ve geçmiş olsun dileriz. Burada Kılıçdaroğlu ne dedi? Cumhurbaşkanımızın bunları cesaretlendirdiğini söyledi. Bir kere bu çok ayıp bir şeydir. Eski tabirle söyleyecek olursam, ana muhalefet sorumluluğu içerisinde bir yerde oturuyorsunuz ve köklü bir partinin genel başkanlığını yapıyorsunuz. Burada söylenen sözlerin nereye gittiğini iyi düşünmek lazım. Sonuç olarak failler bulunduğu ve faillerin içinde bulunduğu ilişki ağı ortaya koyulduğu zaman aslında mahcup olacakları ve özür dileyecekleri bir tablo ortaya çıkarken her seferde, 'bundan sonra ne söyleyebiliriz' diye maalesef yeni bir doğru olmayan yaklaşım içerisine girmiş bulunuyorlar" şeklinde konuştu.

Öte yandan, bir basın kuruluşunun İngiliz Savunma Bakanı'nın sözlerinin çarpıtılarak bir haber yaptığını, daha sonra da konunun açığa çıktığını anımsatan Çelik, konu üzerine tweet atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Çelik, "Arkası nedir önü nedir, orijinal metinde ne var hiç ona bile bakmadan, 'sevgili halkım ben sizi bugün de gelişmelerle ilgili olarak bilgilendireyim' diyerek tweet atıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisinin hafızasını siyasi bir arızaya dönüştürmüş durumda. Orada halbuki uzun yıllar içerisinde oluşmuş bir hafıza, Türk dış politikasıyla ilgili bir birikim var. Dışişleri Bakanlığı cevap verdiği zaman da diyor ki, 'biz konuştuktan sonra Dışişleri Bakanlığı cevap verdi' diyor. E mecburen Dışişleri Bakanlığı sizin yalanınıza cevap veriyor. Ondan sonra da tutuyor diyor ki, 'Dışişleri Bakanlığı A4 Bakanlığına döndü' Ben de diyorum ki, 'Dışişleri Bakanlığının A4 kağıdına sığacak açıklamalarını iyi okusunlar' O A4'lerin onlara çok faydası olur. Neyin ne olduğunu öğrenirler. O açıklamaların arkasında Türk diplomatların büyük emeği var. Gecesini gündüzüne katarak Türk diplomasisinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak için yaptığı çalışmalar var" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Afganistan konusundaki açıklamalarının sorulması üzerine cevap veren Çelik, "O konu MKYK'da gündem değildi fakat konuyu takip ettim. Orada Milli Savunma Bakanının açıklamasının bazı yerlerde yanlış bir şekilde yansıtıldığını gördük. Bu NATO'nun çekilmesinden sonra Türk askerinin orada bulunması gibi bir durum söz konusu olursa, ki dediğim gibi Mehmetçiğin güvenliği esas olmak üzere tüm seçenekler değerlendiriliyor. Ancak kapsayıcı bir temas trafiği içerisinde hem askeri hem de diplomatik olarak tamam denildikten sonra verilecek kararlardır bunlar. Tüm kurumlar kararlarını olgunlaştırıyorlar, Cumhurbaşkanlığına arz ediyorlar, tüm kurumların değerlendirmeleri ile birlikte ortak bir karar ortaya çıkacaktır. Bu çerçevede bu çekilme olduktan sonra Türk askeri varlığının orada olması ile ilgili bir prensip olarak bir karar verilirse hukuki ve teknik olarak bir tezkere söz konusu olabilecektir. Devlet geleneklerimiz gereğince Mehmetçiğin herhangi bir yerde bulunması ile ilgili karar alınırken tabi ki yüce meclise arz edilecektir. Ama bunu bazı arkadaşlarımız, sanki bir tezkere hazırlanıyor da meclise gönderilecek gibi algıladılar. Orada prensip olarak nasıl bir çerçeve içerisinde hareket edileceğini söylüyor Milli Savunma Bakanı. Ama tabi ki bir tezkereye ihtiyaç duyulursa bu yüce meclise arz edilecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek