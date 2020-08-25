Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Devletimiz buradadır,...
Son dakika gündem haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır.
25.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:08
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları süratle sarılacaktır."
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Kaynak: AA