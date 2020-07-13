Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Çelik: "UNESCO yetkilileri şunu bilsinler, Ayasofya'nın evrensel mirasının... Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Çelik: "UNESCO yetkilileri şunu bilsinler, Ayasofya'nın evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye her türlü iş birliğine açıktır"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "UNESCO yetkilileri şunu bilsinler, Ayasofya'nın evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye her türlü iş birliğine açıktır" Kaynak: AA