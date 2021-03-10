Son dakika haber... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına tepki Açıklaması

10.03.2021 23:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:08
Son dakika haber... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına tepki Açıklaması

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına tepki göstererek, "Terör örgütlerine karşı kuramadıkları cümleleri, Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların niyeti ve istikameti bellidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına tepki göstererek, "Terör örgütlerine karşı kuramadıkları cümleleri, Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların niyeti ve istikameti bellidir. Cumhurbaşkanımıza karşı Türkiye karşıtı odakların diliyle konuşanların kendilerine biçtikleri elbise vahimdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Akşener'in siyasi bir konuşma esnasında kadın sıfatını da kullanarak, herkesin karşı olduğu çirkin uygulamaları sayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi üzerinden örnek vermesini şiddetle kınadıklarını, bu çirkinliği mahkum ettiklerini belirtti.

Çelik, "Akşener'in konuşması, Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef alarak kadına şiddetin bir parçası olmaktan başka bir şey değildir. Bu yapılan son derece çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aile mahremiyetine saldırıdır." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin, hukuk ve siyaset zemininde bu çirkin saldırganlığa karşı en güçlü mücadeleyi vereceğini bildiren Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerine karşı kuramadıkları cümleleri Cumhurbaşkanımıza karşı kuranların niyeti ve istikameti bellidir. Cumhurbaşkanımıza karşı Türkiye karşıtı odakların diliyle konuşanların kendilerine biçtikleri elbise vahimdir. Kendi hukukunu savunmak adı altında Cumhurbaşkanımızın aile hukukunu hedef almak bir kadın hakları savunusu değil siyasi hayatımızın en çirkin ve hadsiz tablolarından biri olarak kayda geçmiştir. Bu, kadına ve kadın haklarına yönelik şiddetin yeni ve başka bir örneğidir. Bu hadsiz ve çirkin saldırılarla hukuk ve siyaset zemininde en güçlü şekilde mücadele etmeye kararlılığımız tamdır. Böylesi bir çirkinliğe ve hadsizliğe AK Parti tüm gücüyle karşı çıkacaktır."

Çelik, "AK Parti'miz adına Uygur kardeşlerimizin haklarına ilişkin defalarca açıklamalar yaptım. Bu açıklamalarımızda Uygur kardeşlerimizin hak ve hukuku için en net siyasi açıklamaları yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri Bakanlığımız ilgili tüm platformlarda Uygur kardeşlerimizin hakkını savundu, savunmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığımız Uygur kardeşlerimize özel bir ilgi gösteriyor. Buna rağmen İYİ Parti Genel Başkanı, AK Parti'nin bu konuda sanki net bir tutumu yokmuş gibi cümleler kurarak gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuyor. Uygur meselesini istismar ediyor. Bu mesele bir siyasi rant ve siyasi polemik meselesi değildir. Kürsüden bağırmak politika değildir. Hak ve hukuk savunusunu kararlı şekilde her zeminde sürdüreceğiz. İşi gücü propaganda olanların samimi bir şekilde Uygur kardeşlerimizin yanında yer almadığı açıktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Murat Balcı Prens Harry Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Mustafa Er Ersun Yanal Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mimar Sinan Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına tepki Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 23:13:38. #1.15#
title