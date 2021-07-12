AK Parti'li Çelik: Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır

AK Parti'li Çelik: Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktırAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasını kınayarak, "Mabetlere yapılan saygısızlık...

AK Parti'li Çelik: Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasını kınayarak, "Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan 2 kişinin, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunduğunu belirtti. Çelik, "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı