Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika