Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin... - Haberler
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Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik:

Son dakika politika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

AK Parti, Politika, Haber

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