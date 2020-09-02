Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması yanlış...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması yanlış...

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır" açıklamasında bulundu.

Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik:
02.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:09

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ömer Çelik, Türkiye'nin garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedir olduğunu belirtti. Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp edemez. Türkiye garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır; hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir." - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Wilma Elles Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Falcao Şenol Güneş Nihat Özdemir Enner Valencia Ricardo Quaresma
Daha Fazla Düğün Bursa Seyhan Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması yanlış... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 13:09:33. #1.15#
title