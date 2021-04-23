Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması
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Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Son dakika haber | AK Parti Sözcüsü Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika

Son dakika haberler... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını belirterek şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Çocuklara daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Milli egemenliğimiz için eşsiz bir mücadele vermiş olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman mücadele arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimize şükranla. Yüce Meclisimiz İstiklal Savaşı'mıza önderlik etti. Tarihi boyunca iki kere 'Gazi' oldu. Şimdi 101 yaşında. Ebediyyen var olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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