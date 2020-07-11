Son dakika haber: AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ve kızı taburcu edildi Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da korona virüs testi pozitif çıkan AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ile küçük kızı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Adana'da korona virüs testi pozitif çıkan AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ile küçük kızı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 teşhisi pozitif çıktıktan sonra Çukurova Devlet Hastanesine yatırılan Başkan Akan ve kızı Ayşem tedavilerinin ardından taburcu edildi. Akan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid teşhisi ile tedavi gördüğüm hastaneden, hamdolsun kızım Ayşem ile birlikte taburcu edildik. Bu süreçte hem arayarak hem de duaları ile yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA