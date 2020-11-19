Son dakika haber! AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Tever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hamdolsun ki durumum şu anda iyi ve herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Tüm vatandaşlarımızdan kurallara titizlikle riayet etmelerini istiyor ve bu süreçte dualarınızı bekliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz