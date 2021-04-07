Son dakika haber... AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan Araban'a ziyaret
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Son dakika haber... AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan Araban'a ziyaret

Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Son dakika haber... AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan Araban'a ziyaret

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Araban ilçesinde temaslarda bulundu.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Araban ilçesinde temaslarda bulundu.

Belediyeyi ziyaret eden Tayyar, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda partililerle buluştu.

Şamil Tayyar, buradaki konuşmasında, AK Parti siyasetinin büyük bir kolu olan kadınların hizmet harekatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Birlik çağrısında bulunan Tayyar, şunları kaydetti:

"Buraya gelme amacım hem ziyaret hem de kısa bir değerlendirme yapmaktır. Bu azizi millet, bizleri 18 senedir baş tacı etti. Şükürler olsun bizler de 18 yıl güzel işler yaptık. Toplum da bizi buraya getirdi. Biz sürekli pedalı çevireceğiz, yine o bisikleti devam ettireceğiz."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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