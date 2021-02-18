Son dakika haber: AK Parti MKYK toplandı
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Son dakika haber: AK Parti MKYK toplandı

18.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:10
Son dakika haber: AK Parti MKYK toplandı

Son dakika haberleri... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 17.00'de başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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