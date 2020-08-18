Son dakika haber! AK Parti MKYK toplandı
Son dakika politika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
18.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:52
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı.
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Kaynak: AA