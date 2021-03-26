Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Toprak Ankara'da kaza geçirdi
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Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Toprak Ankara'da kaza geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Toprak Ankara'da kaza geçirdi

Son dakika haberlerine göre AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Ankara'da trafik kazası geçirdi.

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AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Toprak, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, aracıyla Gölbaşı'ndan Merkez istikametine seyir halindeyken buzlanmadan dolayı kayan aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan araç refüje çıkarken, Toprak kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Toprak olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince ayakta tedavi edildi. - ANKARA

Son dakika haber | AK Parti Milletvekili Toprak Ankara'da kaza geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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