Son dakika haber | AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son dakika haberlerine göre AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.