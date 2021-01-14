Son dakika haber | AK Parti'li Uğur İnan Atmaca, Fuar İzmir'deki betonlamanın sele neden olduğunu savundu

Son dakika politika haberine göre Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, Fuar İzmir alanında çok fazla beton kullanılması nedeniyle biriken suların yakındaki derenin debisini artırdığı için sele neden olduğunu ileri sürdü.

Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, Fuar İzmir alanında çok fazla beton kullanılması nedeniyle biriken suların yakındaki derenin debisini artırdığı için sele neden olduğunu ileri sürdü.

Atmaca, yaptığı yazılı açıklamada, Aktepe-Emrez bölgesinde meydana gelen selle ilgili semt sakinleri, meclis üyesi ve parti yöneticilerinin katkılarıyla yaptıkları tespitleri aktardı.

İzmir genelinde temel problemin, yağmur ve kanalizasyon sularının birleşik sistem ile toplanması olduğunu kaydeden Atmaca, düzensiz yapılaşmanın etkisiyle mahalleden geçen dere yatağının yer yer daralması, dere yatağının zemininin betonlama işleminin doğru yapılmaması gibi faktörlerin su baskınlarına yol açtığını belirtti.

Atmaca, Fuar İzmir'in de sel ve taşkınlarda etkili olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Gaziemir Fuar Alanının otopark ve saha betonlaması sebebiyle yağmur sularının toprak tarafından emilimi mümkün olmamaktadır. Saha betonlarından süzülerek dere yatağına gelen yağmur suyu, dere yatağının kapasitesinin üzerinde bir debi oluşturmaktadır. Dere yatağının bu yükü taşıyamaması sebebiyle sel ve taşkınlar oluşturmaktadır. Burada asıl önemli konu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuar alanı yer seçimi hatalı olmasıdır. Çevreci bir yaklaşımla tasarlanmayan fuar alanı, çok fazla saha betonu kullanılması sebebiyle ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmuştur."

Fuar alanı saha betonlarından süzülen yağmur sularının belli alanlarında toplanarak, farklı bir akış güzergahına yönlendirilmesi gerektiğini kaydeden Atmaca, "Dere yatağının istimlak yöntemiyle bir an önce ıslah edilmesi gerekmektedir. Ani daralmalar genişletilmeli, ani dönüşler yumuşatılmalı. Sokaklardan dereye deşarj için konulan borular doğru düzlem ve eğimde yeniden tasarlanmalıdır. Dere yatağından geçmekte olan kanalizasyon hattı dere yatağı dışına deplase edilmeli ve dere yatağı derinleştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin