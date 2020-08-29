Son dakika haber: AK Parti'li Turan: "İstanbul Barosu ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: AK Parti'li Turan: "İstanbul Barosu ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet...

Son dakika politika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bir terör örgütü mensubunun fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına ve bu sırada bina önünde toplanan CHP'lilere tepki gösterdi.

Son dakika haber: AK Parti'li Turan:
29.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:42

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bir terör örgütü mensubunun fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına ve bu sırada bina önünde toplanan CHP'lilere tepki gösterdi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine gelen Turan, 18 Mart Çan Termik Santrali ile Çan Linyit İşletmesini ziyaret ettikten sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Barosu'nda yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Barolar; marjinalleşen, teröriste destek veren, köhne zihniyetin yuvası haline gelmemeli derken boşa demiyorduk. İstanbul Barosu yönetimi ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir. Yazıklar olsun. İstanbul Barosu gibi çok sayıda CHP'li yöneticinin de örgüt üyeliğinden mahkum bir isme bu denli, adeta kurumsal bir duruşla sahip çıkması milli güvenlik meselesidir. CHP iktidar olsa ölen DHKP-C'li için tören mi düzenleyecek, heykelini mi dikecekti?

Görevi başındayken şehit düşen savcımız için gösterilmeyen hassasiyet, terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu ile aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde ölen biri için gösteriliyor. Terör sevicilik gelenek oldu bunlarda, söküp atamıyorlar içlerinden. Milletimiz bu ihaneti unutmaz."

"Karadeniz'de müjdeyi aldık, şimdi gözümüz Akdeniz'de"

Turan, Çan'daki elektrik üretimi aşamasının da Türkiye'de iyi bir örnek olduğunu dile getirdi.

Bu topraklardan çıkarılan kömürün, ilçede elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Çan'daki bu tesisler, milli enerji ve milli maden stratejisinin çok güzel bir örneği. Yerli enerji kaynakları, dışa bağımlılığı bitirmek açısından önemli. Karadeniz'de müjdeyi aldık, şimdi gözümüz Akdeniz'de. Enerjide net ihracatçı konuma gelene kadar çalışmalarımıza devam etmekte kararlıyız. Çan Linyit İşletmesi ve 18 Mart Çan Termik Santrali, Çanakkale'miz ve ülkemiz için kıymetli kurumlar. Enerji arz güvenliğinin sağlanmasında, dışa bağımlılığın azaltılmasında, sanayinin gelişmesinde ve bölgede istihdam oluşturulmasında büyük öneme sahipler."

Termik santralin, Türkiye'de çevre yönetmeliklerine uygun dizayn edilmiş ilk santral unvanına sahip olduğuna dikkati çeken Turan, "Elektrik enerjisi üretilirken çevreyi ve doğayı göz ardı edemeyiz. Bu bilinçle Çanakkale'mizin ve Çan'ımızın doğasını korumak için gayret gösteriyoruz. İnsan sağlığını ön planda tutan bir anlayış çerçevesinde emisyon değerlerinin daha da düşürülmesini sağlamak amacıyla Çan Termik Santrali'ne 174 milyon lira maliyeti olan Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi kurulması çalışmalarımız devam ediyor. Büyük oranda çalışmalar bitti, en kısa zamanda faaliyete alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Turan, Çanakkale'ye bir müjdelerinin daha olduğuna işaret ederek, Çan Devlet Hastanesine atanan 11 doktorun en kısa zamanda görevlerine başlayacağını sözlerine ekledi.

Çan Devlet Hastanesine, 94. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonucunda birer kardiyoloji, dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının yanı sıra 7 pratisyen hekimin atandığı bildirildi.

Bülent Turan'a ilçe ziyaretinde, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Dirlik, İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan ve Çan İlçe Başkan Vekili Osman Uysal ile Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen eşlik etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı Dünya
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı 3. Sayfa
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı Güncel
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap Cinsellik
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi
Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi
Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın
Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
'Black Panther' başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Defne Samyeli Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Sinan Gümüş Lionel Messi Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk İzmir Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haber: AK Parti'li Turan: "İstanbul Barosu ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 13:42:06. #1.14#
title