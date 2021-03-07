Son dakika haber... AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, herkesin, terör örgütünün siyasi uzantılarıyla arasına mesafe koyması gerektiğini, aksi halde ülkede terörün bitmeyeceğini belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Özhaseki, Kayseri'deki bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, terörle mücadelede geçmişten bugüne tüm çalışmaların devlet aklıyla yapıldığını belirtti.

Çözüm süreciyle ve sınır dışındaki harekatlarla ilgili süregelen tartışmalara değinen Özhaseki, "Birkaç yıldır bunlarla konuşmanın fayda etmeyeceği anlaşıldığı için devlet temizlik harekatına başladı. Şehirler, köyler, ilçeler, dağlar temizlendi. Sonra bu işin kaynağı olan Suriye'ye dönüldü. Suriye, Irak bunlara hep destek verirdi. Biz şimdi buraları da temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın, tüm güçlerinin kesilerek ülkeden temizlenebileceğini vurgulayan Özhaseki, ekonomik güçlerinin, uyuşturucu ticareti önlenerek kesildiğine dikkati çekti. Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyal bir vaka halinde güçlenmelerini sağlayan ne varsa hepsini kesmek önemliydi. Vatandaşa gelince zaten bunlardan sıkıldı, arasına mesafe koydu. Seçimlerde 100 tane belediyeleri vardı, 50 tanesini AK Parti olarak biz kazandık. Geçtiğimiz dönemlerde tehditle bazı belediyeleri aldılar. Siyasi güce gelince HDP diye teröre destek olan bir parti var. Bütün listelerini Kandil yapıyor, bütün milletvekilleri adeta Kandil'in elemanı gibi çalışıyor ve konuşmalarında da şimdiye kadar bir tek gün olsun PKK'yı kınayamadılar. Meclis'te bütçeler konuşulurken dikkat edin. HDP'li bir vekil konuştuğunda yanındaki arkadaşı telefonla kayda alır sonra o görüntüyü doğrudan Kandil'e gönderirler. Böyle bir bağlılıkları var oraya."

Bazı partilerin de HDP'ye gizlice destek verdiğini savunan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir de üzeri kapalı destek verenler var. Söylediğim zaman hopluyorlar. CHP'yi kastediyorum evet. Şimdi yine isterlerse beni TT (trend topic) yapsınlar. Bir ittifak içerisinde bulundurabilmek amacıyla hiç ağızlarını bıçak açmıyor. Destek veriyorlar gizlice. Sebebi, HDP'nin Millet İttifakı içerisinde olması, bu da hem CHP'yi hem de İYİ Parti'yi destek vermeye mecbur bırakıyor. Yerel seçim zamanı bunu çok net gördük. Ayrıca HDP tarafı durmadan 'bizden neden utanıyorsunuz, söylesenize bizi de, biz olmasaydık kazanamazdınız' diye konuşmaya başladılar."

Mehmet Özhaseki, CHP'den Muharrem İnce'nin, İYİ Parti'den ise Ümit Özdağ'ın parti yöneticilerine birtakım ithamlarda bulunarak ayrıldıklarını hatırlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tavrını eleştiren Özhaseki, "Meral Hanım da bunlara cevap vermesi gerekirken 'kuşa bakın' diyor, 'esnafı konuşuyoruz' diyor. İyi de partine 'FETÖ'cü' diyorlar. Hırsızlıkla itham ediyorlar. İftiraysa söyle. Varsa 'var' de, yoksa 'yok' de. Bu kadar pişkinlik olmaz. Bu ne pişkinlik." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile İYİ Parti'yi bir araya getirdiğini söyleyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birbirine benzemez HDP ile İYİ Parti'nin, aynı potada olması, ittifak içinde olması aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısı. Tebrik etmek lazım. Herkes yapamaz yani bunu. Biraz saklasalar da becerdiler bunu ama ben İYİ Parti'nin tabanının yapısını biliyorum. O yapının ileride buna çok da izin vereceğini, hoş bakacağını sanmıyorum. Kimse buna hoş bakmaz. İYİ Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimin buna izin vereceğini düşünmüyorum."

Özhaseki, kendisinin önceki günlerde katıldığı bir programdaki "lanet olsun" sözlerinin Meral Akşener tarafından grup toplantısında dile getirildiğinin hatırlatılması üzerine, şöyle devam etti:

"Meral Akşener'in yaptığı, tamamen suçüstü yakalanmanın verdiği duyguyla konuşma. Tam kuyruğuna bastığımız, 'senin orada ne işin var' dediğimiz bir ortam. 'Bu kirli oyun içerisinde olma' dediğimiz bir ortam. Yine söylüyorum Meral Hanım'ın o kirli iş birliği içerisinde olmaması lazım. Bakalım bu salı yine toplantısında benden bahsetsin. Hiçbir mahsuru yok. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla, herkes arasına mesafe koymazsa bu ülkede bu terör örgütü bitmez. Yine söylüyorum, herkesin, CHP'nin de HDP'nin de İYİ Parti'nin de vatandaşa değil, terör örgütüne ve onun siyasi uzantılarına 'lanet olsun' demesi lazım."

Ankara seçimi

Özhaseki, CHP'li belediyelerde HDP'li kadrolaşmalar olduğunu, bu belediyelerin meclis çoğunluğu AK Parti'de olduğu için çalıştırılmadıklarını iddia ettiklerini anlatarak, "Yalan bunlar. İki sene oldu heykel açılışı dışında taş üstüne taş koydular mı?" ifadesini kullandı.

Özhaseki, 2019 seçimlerinden sonra 15 bin civarında işçinin, Hak-İş Sendikası'na üye oldukları için işlerinden olduklarını savundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından kendisine yönelik ithamlarda bulunulduğunu anlatan Özhaseki, şunları söyledi:

"CHP'nin kiralık Kayseri milletvekili başta olmak üzere, 'Ankara seçimlerinden sonra Özhaseki'nin psikolojisi bozuldu' dediler. Evet, ben o seçimi kaybettim. On seçime girdim bir tanesini kaybettim. Ondan dolayı benim psikolojim bozuluyorsa CHP'lilerin akıl hastanesine yatırılması gerek. Girdiği her seçimi kaybetmiş genel başkanlarının önce hastaneye yatırılması gerek. Sen bana bunu söylersen, doğal olarak bu cevabı da benden alırsın."

Özhaseki, siyaseti bıraktıktan sonra neler yapmayı planladığının sorulması üzerine vakıf hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

Siyaseti ve hizmeti sevdiğini aktaran Özhaseki, "Siyaseti bıraktıktan sonra kenara çekilmek gibi bir niyetim yok. Yan gelip yatmayacağız. Yine vakıf hizmetlerinde bulunacağız, yine ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız. Benim dini inancım bunun üzerine kurulu. 2023'te müsaade isteriz. Gençlerin önünü açarız Allah'ın izniyle. Onlar gelip hizmet edecekler. Biz de geride bıraktığımız eserlerle övüneceğiz, onlara geriden dua edeceğiz, destek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin