Son dakika haber: AK Parti'li Karahocagil, Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni alanların kazandırılacağını açıkladı

AMASYA (AA) - AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) Besi Organize Sanayi Bölgesi'ne 24 besi parseli ile 3 sanayi parselinin daha ekleneceğini bildirdi.

Karahocagil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Amasya'nın Suluova ilçesinde Suluova TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi, Karma Organize Sanayi ve hastane yapma sözü verdiklerini ve bu sözü tuttuklarını söyledi.

Suluova TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 sanayi parseli, 31 de besi parseli bulunduğunu ve bunların üreticilere tahsis edildiğini anlatan Karahocagil, 10 bin büyükbaş kapasiteli sanayi bölgesinin Türkiye'nin et ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladığını ifade etti.

Tam doluluğa ulaşan Suluova TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki taleplerin karşılanması için alanının genişletileceğini dile getiren Karahocagil, "Yeni oluşturulacak genişleme alanı üzerinde 24 besi parseli, 3 sanayi parseli planlanmaktadır." dedi.

Genişleme alanında yapılması planlanan tesislerin hayvancılık işletmeleri, yem fabrikası ve siloları, et işleme tesisi, sosyal tesis alanları ve yan üretim tesisleri olduğunu belirten Karahocagil, "Müteşebbislerimize gerçekleştirmek istedikleri tüm projelerde maddi, manevi her türlü destekleme ile yanlarında olacağımızı belirttik, söylemeye ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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