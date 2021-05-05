Son dakika haber... AK Parti'li Karaaslan'dan, CHP'li Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının, tehditlere asla boyun eğmeyeceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının, tehditlere asla boyun eğmeyeceğini belirtti.

Karaaslan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Tehditlerle siyaseti dizayn etme çabasının, bugünün Türkiye'sinde başarıya ulaşamayacağını vurgulayan Karaaslan, "Yassıada, 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' oldu ama Yassıada zihniyetinin bugünkü temsilcileri, demokrasi ve özgürlükleri bunca yıldır hala içine sindiremedi. Onlar da gayet iyi biliyorlar ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları, tehditlere asla boyun eğmez." değerlendirmesinde bulundu.

Çiğdem Karaaslan, milletin iradesine güvenenlerin sarsılmayacağını, kabul etseler de etmeseler de milletin iradesinin, her zaman galip geleceğini ve demokrasinin ilelebet kazanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün