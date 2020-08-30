Son dakika haber... AK Parti'li Demiröz: "Bizim Doğu Akdeniz'de haklarımız var. Bunu hiç kimse engelleyemez" Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "30 Ağustos'ta başlayan 9 Eylül'de İzmir'de biten zaferimizi tekrarlamak bize uzak bir şey değil. Barış sürecinde barışa katkımız olduğu gibi bu tür savaş isteyenlere de gerekli cevabı gerekli zamanda veririz. Bizim Doğu Akdeniz'de haklarımız var.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "30 Ağustos'ta başlayan 9 Eylül'de İzmir'de biten zaferimizi tekrarlamak bize uzak bir şey değil. Barış sürecinde barışa katkımız olduğu gibi bu tür savaş isteyenlere de gerekli cevabı gerekli zamanda veririz. Bizim Doğu Akdeniz'de haklarımız var. Bunu hiç kimse engelleyemez." dedi.

Demiröz, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kastamonu Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleri arasında parmakla gösterilen bir lider olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliğinin İngiltere'nin ayrılmasıyla birlikte dağılma sürecine girdiğini söyleyen Demiröz, şöyle devam etti:

"Bunu ne Fransa kurtarabilir, ne şımarık üyesi Yunanistan kurtarabilir. 30 Ağustos'ta başlayan 9 Eylül'de İzmir'de biten zaferimizi tekrarlamak bize uzak bir şey değil. Barış sürecinde barışa katkımız olduğu gibi bu tür savaş isteyenlere de gerekli cevabı gerekli zamanda veririz. Sonuna kadar veririz. Bizim Doğu Akdeniz'de haklarımız var. Bunu hiç kimse engelleyemez."

"Pandemi sürecinde Avrupa, Amerika perişan oldular"

Türkiye ekonomisinin dünyada en büyük 17 ekonomi arasında olduğunu dile getiren Demiröz, "Yaşanabilirlik bakımdan Türkiye, dünyada 13'üncü ülke oluyor. Pandemi sürecinde Avrupa'ya bakın, Amerika'ya bakın, perişan oldular. Biz ise 150 ülkeye yardım yaptık, elimizi uzattık. Böyle bir büyük ülkeyiz. 'Şehir hastanelerini niye yapıyorsunuz' diyenlere cevabı en güzel şekilde verildi. 45 günde bin yataklı iki hastaneyi hizmete açtık. Türkiye, büyük bir ülke, barajlar yapıyoruz, tüneller yapıyoruz, Batı-Doğu-Güney-Kuzey demiyoruz, her yerde çalışıyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin büyüklüğünü tartışamayız." diye konuştu.

Türkiye'nin 60'a yakın mazlum ülkenin liderliğini yaptığını vurgulayan Demiröz, "Hepsi, Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacak kelimeye bakıyor." ifadesini kullandı.

"Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok."

"İnşallah 2023 yılında Cumhur İttifakı'yla birlikte bunu daha da perçinleyeceğiz." diyen Demiröz, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymaya cesaret edemeyenlere gerekli dersi hep beraber vereceğiz. Muhalefet partisi, terör örgütlerinin destekçisinin siyasi kanadı olan partinin kuyruğuna yapışmış gidiyor. Daha dün İstanbul'da baroya teröristin resmini asıyorlar. Bu tutum hangi akıl tutulmasıdır. Bir terör örgütünün elemanı ki, bizim savcımızı şehit edenlerin arasında olan birisi, sen buna sahip çık, teröristlerin cenazelerine katıl. Terörden çok çektik ama hamdolsun terörün belini kırdık. Bugün ülkemizdeki terörist sayısı parmakla sayılabilecek kadar az. Onlar da geçecek ve biz sınırlarımızı inşallah korumaya devam edeceğiz. Yurt dışında bulunduğumuz yerler var ama bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Bu ülkenin topraklarına göz dikenin gözünü çıkartırız. Hiç taviz vermek yok, kimseye bir karış toprağımızı veremeyiz."

"Türkiye dünyada liderliğe oynayacak"

Yıl sonunda pozitif büyümenin gerçekleşeceğini anlatan Demiröz, şunları kaydetti:

"Daha dün 40 fabrikanın açılışını yaptık. Savunma sanayimizde geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Bütün dünya ülkeleri bilmeli ki Türkiye eski Türkiye değil. Savunmasında, eğitiminde, sağlığında, ekonomisinde, turizminde dünyada liderliğe oynayacak. Libya'da oyunları nasıl bozduysa Irak'ta, Suriye'de de bu oyunlar bozulacak. Bu meydan ne Almanlara, ne Fransızlara ne Avrupa Birliğine bırakılacak."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise AK Parti'nin, 18 yılda Türkiye'de birçok hizmete imza attığını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Doğu Akdeniz'deki hakları korumak için büyük bir mücadele verildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından tek listeyle girilen seçimlerde Akif Güzel, AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı oldu.

Genel Kurula, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP İl Başkanı Emin Çınar ile partililer katıldı.

Kaynak: AA