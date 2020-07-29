Son dakika haber: AK Parti'li Çelik'ten, Adanalılara 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı
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Son dakika haber: AK Parti'li Çelik'ten, Adanalılara 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dün ve bugün Adana'da pek çok yeri dolaştım. Bazı yerlerde maske ve mesafe konusunda kurallara uyulmaması sebebiyle çok kaygılandım. Herkesin sağlığı için kurallara uyalım" dedi.

Son dakika haber: AK Parti'li Çelik'ten, Adanalılara 'maske' ve 'sosyal mesafe' uyarısı
29.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:31

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dün ve bugün Adana'da pek çok yeri dolaştım. Bazı yerlerde maske ve mesafe konusunda kurallara uyulmaması sebebiyle çok kaygılandım. Herkesin sağlığı için kurallara uyalım" dedi. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün ve bugün Adana'da pek çok yeri dolaştım. Bazı yerlerde maske ve mesafe konusunda kurallara uyulmaması sebebiyle çok kaygılandım. Herkesin sağlığı için kurallara uyalım. Sevdiklerimizle daha güzel günlere kavuşalım. Normalleşme sürecinde lütfen tedbirleri aksatmayalım. Sokakların yanı sıra, dün ve bugün gördüğüm mekanlarda da maske ve mesafe maalesef çoğu yerde yok. Biliyorum, Adana'da sohbet her zaman çok koyu ve muhabbet her zaman çok derin. Ama her şeyin başı sağlık. Daha güzel günlerde daha çok sohbet ve muhabbet için kurallara lütfen uyalım. Maske, mesafe ve temizlik hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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