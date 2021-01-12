Son dakika haber | AK Parti'li Çelik: 'Sözde Cumhurbaşkanı' diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir

Bir son dakika haberine göre AK Parti'li Çelik: 'Sözde Cumhurbaşkanı' diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedirAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir.

AK Parti'li Çelik: 'Sözde Cumhurbaşkanı' diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'sözde Cumhurbaşkanı' diyen kişinin konumu ve sözünün yok hükmünde olduğunu kaydetti. Çelik, her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,'sözde Cumhurbaşkanı' demeye devam ettiğini belirterek, "Kendini yok hükmüne sokmuştur. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun sözleri Cumhuriyetimiz ve milletimiz nezdinde yok hükmündedir. Cumhuriyetimiz sadece ülkemizin düşmanları tarafından kullanılan zehirli bir dille Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmaktadır. Cumhurbaşkanlığı için 'sözde' ve 'özde' tartışması malum 27 Nisan'da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı. Hükümetimizin Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan cevabı ile muhtıra kağıt parçasına dönmüştü. Bunların yerini şimdi Kılıçdaroğlu'nun 'muhtıra siyaseti' aldı" dedi.

'SİVİL DARBE ZİHNİYETİDİR'

Çelik, sivil siyasete saygı duyması gerekenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sözde cumhurbaşkanı' diyerek 'muhtıra siyaseti' yaptıklarını kaydederek, "Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı. Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli irade düşmanı muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir" ifadesini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı