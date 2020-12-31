Son dakika haber: AK Parti'li Çalık: "Kira desteği ve vergi indirimlerinin uzatılması esnafımızdaki pandemi hasarına ilaç olacaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: AK Parti'li Çalık: "Kira desteği ve vergi indirimlerinin uzatılması esnafımızdaki pandemi hasarına ilaç olacaktır"

31.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:36
Son dakika haber: AK Parti'li Çalık:

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Malatya'da vakıf kiracısı olan 245 esnafa 2021 yılında kira artışı yapılmayacak.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Malatya'da vakıf kiracısı olan 245 esnafa 2021 yılında kira artışı yapılmayacak. Kira desteği ve vergi indirimlerinin uzatılması da esnafımızdaki pandemi hasarına ilaç olacaktır." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Vakıflar Malatya Bölge Müdürü Kenan Doğan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Orhan Özbek ile merkez Battalgazi ilçesinde Vakıf İş Hanı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Çalık, kentte mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazları kiralayan 245 esnafa 2021 yılı boyunca zam yapılmayacağını belirterek, "Esnafımızın ortak çağrısı 2021 yılı için kira artışı yapılmaması yönündeydi. Vakıf kiracılarımızın bu durumunu Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ilettik. Vakıf İş Hanımızdaki esnafımız için elimizden geleni yaptık. Malatya'da vakıf kiracısı olan 245 esnafa 2021 yılında kira artışı yapılmayacak. Kira desteği ve vergi indirimlerinin uzatılması da esnafımızdaki pandemi hasarına ilaç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çalık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir telefon görüşmesi yaparak esnaf adına teşekkür etti.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik kira ve hibe destek başvurularının e-devlet üzerinden 30 Aralık 2020 tarihi itibarıyla alınmaya başlandığını kaydetti.

Çalık, esnaf ve sanatkarlara verilecek destekler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Öznur Çalık Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Enis Arıkan Tamer Karadağlı
Spor Ryan Babel Arda Turan Güven Yalçın Halis Özkahya Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: AK Parti'li Çalık: "Kira desteği ve vergi indirimlerinin uzatılması esnafımızdaki pandemi hasarına ilaç olacaktır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:00:14. #1.15#
title