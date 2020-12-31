Son dakika haber: AK Parti'li Çalık: "Kira desteği ve vergi indirimlerinin uzatılması esnafımızdaki pandemi hasarına ilaç olacaktır"

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Malatya'da vakıf kiracısı olan 245 esnafa 2021 yılında kira artışı yapılmayacak.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Malatya'da vakıf kiracısı olan 245 esnafa 2021 yılında kira artışı yapılmayacak. Kira desteği ve vergi indirimlerinin uzatılması da esnafımızdaki pandemi hasarına ilaç olacaktır." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Vakıflar Malatya Bölge Müdürü Kenan Doğan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Orhan Özbek ile merkez Battalgazi ilçesinde Vakıf İş Hanı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Çalık, kentte mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazları kiralayan 245 esnafa 2021 yılı boyunca zam yapılmayacağını belirterek, "Esnafımızın ortak çağrısı 2021 yılı için kira artışı yapılmaması yönündeydi. Vakıf kiracılarımızın bu durumunu Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ilettik. Vakıf İş Hanımızdaki esnafımız için elimizden geleni yaptık. Malatya'da vakıf kiracısı olan 245 esnafa 2021 yılında kira artışı yapılmayacak. Kira desteği ve vergi indirimlerinin uzatılması da esnafımızdaki pandemi hasarına ilaç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çalık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir telefon görüşmesi yaparak esnaf adına teşekkür etti.

Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik kira ve hibe destek başvurularının e-devlet üzerinden 30 Aralık 2020 tarihi itibarıyla alınmaya başlandığını kaydetti.

Çalık, esnaf ve sanatkarlara verilecek destekler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine