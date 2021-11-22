Son dakika haber! AK Parti'li Aydemir: "Terörist yapılara karşı binlerce operasyon yapılıyor"

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun liderliğinde, terörle mücadelede destan yazıldığını ve terörist yapılara karşı binlerce operasyonun düzenlendiğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığının 2022 bütçesinin görüşüldüğünü belirterek, "İçişleri Bakanımızın sunumuyla birlikte 1 yıllık faaliyetlerini içeren çalışma dosyası... Her bir sayfa için bir kitap yazılacak nitelikte çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının, vatanın bütünlüğü, milletin huzuru için ne yapılması gerekiyorsa onları hayata geçirdiğini anlatan Aydemir, "Terörist yapılara karşı binlerce operasyon yapılıyor. İçişleri Bakanlığı kadrolarımız, güvenlik güçlerimiz, 24 saat kesintisiz, uyumadan bir gayret koyuyorlar. İçişleri Bakanımızın liderliğinde bir destan yazılıyor." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığının çalışmalarından, vatandaşların memnuniyet duyduğunu aktaran Aydemir, "İçişleri Bakanlığının bütçesi görüşülürken muhalefetin hazımsızlığı, Bakanımıza karşı tahammülsüzlüğü söz konusuydu. Çünkü onların yumuşak karnı burası." yorumunda bulundu.

Muhalefetin "birbirlerini ihanetle suçlayan bir ittifak yapısına" sahip olduğunu dile getiren Aydemir, "Birbirlerini suçlayan bir yapı ve onun karşısında bütün terörist yapılara, vatana ihanet eden kim varsa, bu vatanda gözü olan kim varsa hepsine karşı çok dirayetli bir duruş sergileyen güvenlik güçlerimiz, İçişleri kadrolarımız, hepsine şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Aydemir, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini belirterek, hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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