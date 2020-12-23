Son dakika haber... AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında devir teslim töreni
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Son dakika haber... AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında devir teslim töreni

23.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:49
Son dakika haber... AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında devir teslim töreni

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığına atanan Mustafa Kaplan, görevi eski il başkanı Nuh Dağdelen'den devraldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığına atanan Mustafa Kaplan, görevi eski il başkanı Nuh Dağdelen'den devraldı.

Parti binasında düzenlenen törende konuşan AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, görevi devralacak arkadaşlarının bayrağı en iyi yere taşıyacaklarını söyledi.

Doğru, kendilerinin "hak yolun yolcuları" olduklarını dile getirerek, hep birlikte Türkiye'yi en iyi yere getirmek için çalışacaklarını aktardı.

İl Başkanı Kaplan da AK Parti'nin, milletin kendi eliyle yazdığı, kendi bağrından çıkardığı bir parti olduğunu ifade ederek, bu aziz davanın bir neferi olmanın, kendisinin en büyük şerefi ve onuru olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurguladı.

Eski başkan Dağdelen ise 3,5 yıl önce aldığı il başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, bundan sonra da partiye hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 17:55:03. #1.14#
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