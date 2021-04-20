Son dakika haber: AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika gündem haberine göre AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, genel sağlık durumunun iyi olduğunu doktorların tavsiyesi üzerinde karantina sürecini evde geçirdiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız