Son dakika haber... AK Parti Karasu ilçe kongresi 26 Eylül'de yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... AK Parti Karasu ilçe kongresi 26 Eylül'de yapılacak

Son dakika güncel haberi... AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, kongrenin 26 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Son dakika haber... AK Parti Karasu ilçe kongresi 26 Eylül'de yapılacak
28.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:14

AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, kongrenin 26 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Yavuzyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce kongre sürecini başlattıklarını,ancak yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Genel merkezce ertelenen kongrelere yeniden start verildiğini ifade eden Yuvazyiğit, "Genel merkezimizin belirlediği tarihler arasında yapılması kararından sonra biz de Karasu ilçe teşkilatı olarak ilçemizde ve bölgemizde fındık sezonu ve turizm hareketliliğinden dolayı 26 Eylül tarihinde yapılması talebinde bulunmuştuk. İl başkanlığımız ve genel merkezimiz de belirlediğimiz tarihi uygun gördüler ve 26 Eylül'de ilçe teşkilatımızın kongresini yapacağız." dedi.

Gittikleri mahallerde ve sohbet toplantılarında vatandaşlardan sıcak ilgi gördüklerini ifade eden Yavuzyiğit, şunları kaydetti:

"İlçe Teşkilatı olarak her salı akşamı parti ilçe teşkilatımızda tüm birimlerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı yapıyoruz. Partimize kayıt olmak isteyen birçok arkadaşımızın taleplerini değerlendirip giriş kararlarını alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Şu anda teşkilatımızda 11 bin 500 üyemiz var. Zaten ilçemizin 40 bin civarında seçmeni var. Seçimlerde de 25 bin civarında oy alıyoruz. Aldığımız oyların yarısı kadar üyemiz var. Bu da sivil toplum kuruluşu olarak açık ara önde bir üyelik durumu olduğunu gösteriyor. İlçe teşkilatı olarak ortak kararımız 14 bini geçmektir."

Yavuzyiğit, seçim çalışmalarında verilen sözlerin yerine getirilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Belediye Başkanı İshak Sarı ve meclisin yanında olduklarını ifade ederek, kendilerine desteklerini esirgemeyen il başkanı ve milletvekillerine teşekkür etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Haber
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt Haber
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk baba darbedildi, boğazı sıkıldı
Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk baba darbedildi, boğazı sıkıldı
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Volkan Bozkır Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Kız Genç Karar
Şu an buradasınız: Son dakika haber... AK Parti Karasu ilçe kongresi 26 Eylül'de yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 19:37:05. #1.14#
title