Son dakika haber... AK Parti Kadın Kolları hayvan barınağını ziyaret etti
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Son dakika haber... AK Parti Kadın Kolları hayvan barınağını ziyaret etti

Son dakika haberine göre AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanlığı sokak hayvanların toplandığı Belediye Geçici Hayvan Bakım Evini ziyaret ederek hayvanları besledi.

25.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:36

AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanlığı sokak hayvanların toplandığı Belediye Geçici Hayvan Bakım Evini ziyaret ederek hayvanları besledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını insanları olduğu kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Sosyal hayatın kısıtlanması sokak hayvanlarının da yemek ve su bulmasını zorlaştırdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanlarının durumları iyice zorlaşırken, AK Parti Afyonkarahisar Kadın kolları Başkanlığı sokak hayvanlarına dikkat çekmek için Afyonkarahisar Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evini ziyaret ederek hayvanları besledi.

Barınak ziyaretinin ardından açıklama yapan AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanların, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele ettiklerini kaydetti.

Ertürk şöyle konuştu:

"Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar. Sokak hayvanları için,belirli günlerde 'bir kap su, bir kap mama' kampanyasına bizde AK Kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan Afyonkarahisar ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz; haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak."

Son dakika haber... AK Parti Kadın Kolları hayvan barınağını ziyaret etti

Kaynak: AA

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