Son dakika haber: AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Gaziemir'de esnafla bir araya geldi

Son dakika haberleri: AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Gaziemir'de esnafla bir araya geldi, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Gaziemir'de esnafla bir araya geldi, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Çankırı, yaptığı açıklamada Gaziemir'deki en büyük sorunlardan birinin kentsel dönüşüm olduğunu belirtti. Kentsel dönüşüm sorunun çözülememesinden dolayı birçok altyapı sorununun da çözümsüz kaldığını kaydeden Çankırı, "Kentsel dönüşüm ciddi bir iştir, altyapı ile üst yapı birlikte tasarlanmalı ve bütüncül olarak yürütülmelidir. Aktepe-Emrez mahallelerimizde büyükşehir yönetimi tarafından bütüncül bir çalışma yapılması düşünülmediği açık bir biçimde görülüyor." dedi.

Çankırı, özellikle şehir nüfuslarının aşırı bir şekilde artmasıyla Türkiye'de de hızlı ve yaygın konut üretiminin zorunlu hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu noktada AK Parti hükümetleri dönemlerinde çevre ve şehircilik alanında mega projeler hayata kazandırıldı. Bu projeler kapsamında şehirlerimizde kentsel dönüşüme ivme kazandırdık. 81 ilde gerçekleştirilen 300'den fazla ziyaretle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu şehircilik vizyonunu hayata geçirmenin gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol