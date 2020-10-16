Son dakika haber: AK Parti İstanbul milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
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Son dakika haber: AK Parti İstanbul milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

16.10.2020 19:22 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:27
Son dakika haber: AK Parti İstanbul milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti. Vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak baş sağlığı diledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi olan Markar Esayan 51 yaşında hayatını kaybetti. Esayan'ın vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da "MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Eseyan aramızdan ayrıldı, acımız büyük. Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle" mesajını paylaştı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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