Son dakika haber | AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı girişimini polis önledi: 6 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan AK Parti binasına saldırı girişiminde bulunan saldırganlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan AK Parti binasına saldırı girişiminde bulunan saldırganlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Patnos AK Parti ilçe binası önünde 3 şüpheli şahsın fark edilmesi üzerine polis ekipleri ile şüpheli şahıslar arasında gerçekleşen kovalamaca sonucunda 1 kişi yakalandı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirmeye çalışan 2 şüpheli ve olayı azmettiren, yardım ve yataklıkta bulunan 3 şahıs olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda 3 adet yanmaya hazır molotof kokteyli, 1 adet pense, 1 adet levye ve bir adet şüpheli şahısların yüzünü gizleyebileceği bez parçaları ele geçirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı