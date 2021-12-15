Son dakika haber | AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e "bedava elektrik" çağrısı

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun " Şanlıurfa'da yerel yönetimleri kazandıkları takdirde elektriği bütün çiftçilere bedava vereceklerini" vadetmesine ilişkin, çağrıda bulundu.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanının Şanlıurfa'da çiftçilerimize 'Belediyenin kendilerinde olması durumunda elektriği bedava vereceği' yönündeki söze ithafen biz de diyoruz ki, 20 yıldır Eskişehir'i yöneten CHP'li belediye başkanının zorlanmadan, çöpten elektrik ürettiklerini ifade ettiklerinden, genel başkanlarının vaadini yerine getirerek çiftçilerimize elektriği bedava vereceğini umut ediyor ve bekliyoruz."

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

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