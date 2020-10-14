Son dakika haber | AK Parti Grup Toplantısı

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında masalara kolonya konulması AK Parti Milletvekillerinin kolonya ile ellerini dezenfekte etmeleri Toplantı salonuna gelen milletvekilleri Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi TBMM...