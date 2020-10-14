Son dakika haber | AK Parti Grup Toplantısı
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Son dakika haber | AK Parti Grup Toplantısı

14.10.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:08

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında masalara kolonya konulması AK Parti Milletvekillerinin kolonya ile ellerini dezenfekte etmeleri Toplantı salonuna gelen milletvekilleri Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi TBMM...

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında masalara kolonya konulması

AK Parti Milletvekillerinin kolonya ile ellerini dezenfekte etmeleri

Toplantı salonuna gelen milletvekilleri

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Son dakika haber | AK Parti Grup Toplantısı
Son dakika haber | AK Parti Grup Toplantısı
Son dakika haber | AK Parti Grup Toplantısı
Son dakika haber | AK Parti Grup Toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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