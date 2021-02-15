Son dakika haber | AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: "(Gara'da 13 şehit) Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacak"
15.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:32
Gelen son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in basın toplantısındaki konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in basın toplantısındaki konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (1)
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "(Gara'da 13 şehit) Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu