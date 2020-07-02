Son dakika haber: AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi
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Son dakika haber: AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklama yapması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

02.07.2020 20:40 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:48

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklama yapması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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Son dakika haber: AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi

Kaynak: AA

Manşet

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