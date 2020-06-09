Son dakika haber | AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "İnşallah Temmuz ayı içerisinde gerekli adımlar atılacaktır"
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Son dakika haber | AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "İnşallah Temmuz ayı içerisinde gerekli adımlar atılacaktır"

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması noktasında Meclisin araştırma yapmasının ötesinde bir durumda olduklarını belirterek, "Meclisi, araştırmadan ziyade o anlamda atılacak olan adımlarla çalışma noktasında davet edeceğiz.

Son dakika haber | AK Parti Grup Başkanvekili Muş:
09.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:39

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması noktasında Meclisin araştırma yapmasının ötesinde bir durumda olduklarını belirterek, "Meclisi, araştırmadan ziyade o anlamda atılacak olan adımlarla çalışma noktasında davet edeceğiz.İnşallah Temmuz ayı içerisinde gerekli adımlar atılacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. İzmir Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Dursun Müsavat Dervişoğlu tarafından, İstanbul'un Fethi'nin sembollerinden biri olan Ayasofya Camisi'nin Müslümanlar için toplu ibadete açılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi. Önerge hakkında İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ve CHP adına CHP Sözcüsü Faik Öztrak konuştu. Daha sonra AK Parti Ardahan milletvekili Orhan Atalay konuşma yaptı. Atalay, Ayasofya'nın cami olarak açılmasının önemine değinerek, "Eğer, Ayasofya bir cami olarak açılmazsa bu yüzyılın başında emperyalizme karşı vermiş olduğumuz mücadelemizin, kurtuluş davamızın eksik kalacağı aşikardır. O yüzden kurtuluş mücadelesinin tamamlayıcısı olacak olan adım da beş yüzyıl boyunca cami olarak açık olan, minarelerinden semaya yükselen ezanlarla kimliğini bulmuş olan Ayasofya'nın kendi asli kimliğine kavuşturulmasıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise şöyle konuştu:

"Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir; dolayısıyla, burada bir araştırmayla araştırılacak bir noktada değiliz, araştırmanın daha ötesindeyiz. Artık, karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır; dolayısıyla Meclisi, araştırmadan ziyade o anlamda atılacak olan adımlarla çalışma noktasında davet edeceğiz. Bu anlamda İYİ Parti'nin verdiği grup önerisine 'Hayır' oyu vereceğiz ve İnşallah Temmuz ayı içerisinde de gerekli adımlar atılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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