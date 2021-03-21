Son dakika haber: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle ilgili değerlendirmelere yanıt verdi Açıklaması
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Son dakika haber: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle ilgili değerlendirmelere yanıt verdi Açıklaması

21.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:04
Son dakika haber: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle ilgili değerlendirmelere yanıt verdi Açıklaması

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilmesinin, hem iç hem de uluslararası hukuka uygun olduğunu kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilmesinin, hem iç hem de uluslararası hukuka uygun olduğunu kaydetti.

Akbaşoğlu, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bazı hukukçu ve akademisyenlerin değerlendirmelerine yönelik yazılı açıklama yaptı.

"İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile ilgili ya cehaletten ya da bilinçli bir şekilde, kafa karışıklığına sebebiyet verilmekte olduğu görülüyor." ifadesini kullanan Akbaşoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"İşin aslı şudur: Uluslararası bir sözleşmenin onaylanmasının bir kanunla uygun bulunması yetkisi, yasama organı olan TBMM'ye, bu sözleşmeyi onaylama veya gerektiğinde fesih yetkisi ise yürütme organı olan Cumhurbaşkanına aittir. İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesi, hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan işlemde, esasa veya usule ilişkin herhangi bir problem bulunmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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