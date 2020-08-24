Son dakika haber! AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: "Yaralarımızı en kısa sürede saracağız"
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Son dakika haber! AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: "Yaralarımızı en kısa sürede saracağız"

Bir son dakika haberine göre AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Dereli ilçesinde sel felaketinden etkilenen mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Son dakika haber! AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk:
24.08.2020 13:44 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:07

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Dereli ilçesinde sel felaketinden etkilenen mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Giresun'un Dereli ilçesinin sel felaketinden etkilenmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Giresun Milletvekilleri bölgede incelemelerini sürdürüyor. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Dereli ilçesinde yapılan hasar tespit çalışmalarına katılarak sel felaketinden etkilenen mahalleleri tek tek gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Öztürk, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili, "Devletimiz tüm imkanlarını ilimiz için seferber etmiş durumda. Hasarları bir bir tespit edip, yaralarımızı hep birlikte en kısa sürede saracağız inşallah" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

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