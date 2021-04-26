AK Parti'li Şahin: Şimdi hesap vakti

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kobani olaylarına ilişkin davanın başlamasıyla ilgili "Birliğimize kastedenler, ayrılıkçı amaçlarla sokakları kan gölüne çevirenler, terör faaliyetleri ile ülkemizi esir almaya çalışanlar için;

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kobani olaylarına ilişkin davanın başlamasıyla ilgili "Birliğimize kastedenler, ayrılıkçı amaçlarla sokakları kan gölüne çevirenler, terör faaliyetleri ile ülkemizi esir almaya çalışanlar için; Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş, Hasan Gökguz ve 37 kişinin katilleri için şimdi hesap vakti" açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanıklı Kobani olaylarına ilişkin davayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Yardımcıları Cem Şahin ve Türk İslam Karakoç ile AK Parti avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın davayı takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Avukatlarımız geçtiğimiz hafta mahkemeye sundukları dilekçe ile AK Parti olarak şikayetlerimizi beyan ettiler ve davaya katılma talebinde bulundular. Duruşmada şikayetlerimizi ve katılma talebimizi sözlü olarak da ifade edecekler. Yine Genel Merkez ve Ankara İl Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları teşkilatlarımızdan çok sayıda avukat arkadaşımız duruşmada hazır bulunuyorlar ve davanın bütün aşamalarını sonuna kadar yakinen takip edecekler. Birliğimize kastedenler, ayrılıkçı amaçlarla sokakları kan gölüne çevirenler, terör faaliyetleri ile ülkemizi esir almaya çalışanlar için; Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş, Hasan Gökguz ve 37 kişinin katilleri için şimdi hesap vakti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı