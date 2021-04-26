AK Parti'li Şahin: Şimdi hesap vakti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Şahin: Şimdi hesap vakti

AK Parti'li Şahin: Şimdi hesap vakti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kobani olaylarına ilişkin davanın başlamasıyla ilgili "Birliğimize kastedenler, ayrılıkçı amaçlarla sokakları kan gölüne çevirenler, terör faaliyetleri ile ülkemizi esir almaya çalışanlar için;

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kobani olaylarına ilişkin davanın başlamasıyla ilgili "Birliğimize kastedenler, ayrılıkçı amaçlarla sokakları kan gölüne çevirenler, terör faaliyetleri ile ülkemizi esir almaya çalışanlar için; Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş, Hasan Gökguz ve 37 kişinin katilleri için şimdi hesap vakti" açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanıklı Kobani olaylarına ilişkin davayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Yardımcıları Cem Şahin ve Türk İslam Karakoç ile AK Parti avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın davayı takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Avukatlarımız geçtiğimiz hafta mahkemeye sundukları dilekçe ile AK Parti olarak şikayetlerimizi beyan ettiler ve davaya katılma talebinde bulundular. Duruşmada şikayetlerimizi ve katılma talebimizi sözlü olarak da ifade edecekler. Yine Genel Merkez ve Ankara İl Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları teşkilatlarımızdan çok sayıda avukat arkadaşımız duruşmada hazır bulunuyorlar ve davanın bütün aşamalarını sonuna kadar yakinen takip edecekler. Birliğimize kastedenler, ayrılıkçı amaçlarla sokakları kan gölüne çevirenler, terör faaliyetleri ile ülkemizi esir almaya çalışanlar için; Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş, Hasan Gökguz ve 37 kişinin katilleri için şimdi hesap vakti."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'Guguk kuşu' polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler
"Guguk kuşu" polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler
Kimsenin yapamadığını yaptı! Uçan tekme ile magandayı yaptığına pişman etti
Kimsenin yapamadığını yaptı! Uçan tekme ile magandayı yaptığına pişman etti
AK Parti harekete geçti! Salgın nedeniyle zor günler geçiren işletmelere kira müjdesi
AK Parti harekete geçti! Salgın nedeniyle zor günler geçiren işletmelere kira müjdesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Burak Sergen Merve Dizdar
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti'li Şahin: Şimdi hesap vakti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:37:27. #1.16#

title