Son dakika haber | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması
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Son dakika haber | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması

Son dakika haber | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bozkurt'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören esnaf ve yerleşim birimlerinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören esnaf ve yerleşim birimlerinde incelemelerde bulundu.

Kurtulmuş, selden etkilenen Bozkurt'ta vatandaşları ve esnafı ziyaret etti, vatandaşların taleplerini ve yaşadığı sorunları dinledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, genel başkan yardımcıları, grup başkanvekili, milletvekili ve MKYK üyeleriyle halkın yanında olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Çalışmaların en iyi şekilde koordine edilmesi için destek olmak amacıyla geldiklerini belirten Kurtulmuş, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Her biri bunu bir insanlık görevi olarak görüyor. Her birisi bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyor. Jandarmamızın ve sivil vatandaşlarımızın nasıl ellerinde küreklerle çamurları temizlediklerini gördük. Diğer şehirlerden gelen belediye mensuplarının aynı şekilde çaba içerisinde olduğunu gördük." dedi.

Bu tür acıların milletin ortak acısı olduğuna dikkati çeken Bozkurt, "Bunların üzerinden siyaset yapılmaz. Kim bu kadar büyük bir felaketten siyaset üretmeye kalkıyorsa eline yüzüne vurur. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla burada herkes ne biliyorsa, bu yaraların sarılması için katkıda bulunmaya gayret etsin. Buradan siyaset çıkarmaya kalkmasın. Bu, doğru bir şey değildir. Vatandaşımız da zaten bunu benimsemez." ifadelerini kullanıldı.

Kurtulmuş, Bozkurt ilçesinin en kısa sürede ayağa kalkması çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sel felaketi siyaset dışı bir şey. Allah'a çok şükür, Türkiye burada. Büyük ve çok başarılı bir sınav vermiştir, yaraları sarmak konumunda. Bu tür felaketler karşısında söylediğimiz bir şey var. Üç unsurun bir araya gelmesi lazım. Güçlü bir siyasi irade, kurumların yeterlilikleri ve kurumların bu anlamdaki gücü. Bir diğeri ise çalışan insanların fedakarlığı. Çok şükür, burada bunun üçünün de yan yana geldiğini gördük. Çok hızlı şekilde inanılmaz bir güçle çalışmalarını sürdürüyorlar. Yıkılmış, yakılmış bu bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için gayret ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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