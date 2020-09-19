Son dakika haber! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan manşetine tepki gösterdi.

Son dakika haber! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki
19.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:36

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan manşetine tepki gösterdi.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumak ve diyalog ile sorunları çözmek için verdiğimiz bütün çabalara karşı duran, savaş ve çatışma için arzu duyan karanlık ve düşman bir zihniyet Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldırarak çirkefleşiyor. Yunanistan'da gazete adı altında çıkarılan bu paçavranın milyonların iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımıza yönelttiği bu alçak saldırı ülkemizin taviz vermeyen duruşuna, haklı tezlerine karşı duyulan hazımsızlığın çirkin bir tezahürüdür."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Aybüke İnal
Aybüke İnal
AA Editörü

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Barış Falay Şeyma Subaşı Deniz Akkaya
Spor Adem Büyük Eddie Newton Josef De Souza Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Milli Çocuk Adana Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 10:38:53. #1.15#
title